Планируете путешествие или деловую поездку за рубеж? Тогда самое время приобрести туристическую страховку с помощью агрегатора Instore.market (ранее – Instore.travel)! На этом сайте собраны лучшие предложения ведущих компаний. Укажите страну, в которую вы собираетесь поехать, и выберите дополнительные опции. Система сразу же покажет доступные варианты страхования. Уже определились с подходящим решением? Перейдите к формированию заявки и заполните небольшую анкету с личными данными. Важно, что сервис работает без каких-либо наценок для клиента. При возникновении вопросов вы можете связаться с консультантом в любое время суток. Желаете сэкономить на покупке полиса? В этом вам помогут актуальные промокоды Instore.market за январь 2024 года. Активируйте действующий купон при оформлении онлайн-заказа и получите гарантированную скидку на страховые услуги.

Подробнее Скрыть