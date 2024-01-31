Промокоды «Кьюк»
Активные купоны и промокоды «Кьюк» январь 2024
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Отзывы покупателей
Никак не мог получить дисконтную карту в магазине Quke.ru, хотя я здесь частый покупатель: то суммы для получения не хватает, то выдача приостановлена. Когда увидел купон, который дает возможность получить дисконтную карту, сразу же открыл его. Заказал умные часы, ввел промокод, мне привезли мой заказ, а вместе с ним и дисконтную карту. Вот так один раз купон открыл, и теперь при каждой покупке буду экономить!
- Никита
- 10.03.2019
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