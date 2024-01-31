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Отзывы покупателей

Вар Тандер рулит .только самолёты и только месиво.

  • Саня
  • 08.02.2019

Я всегда за флот! Эта тема меня больше привлекает. Игра динамичная, донат мизерный, неаекватов по минимуму. Короче, все как надо.

  • Саша
  • 30.09.2018

Люблю самолеты и все, что с ними связано. До этого играл в основном в симуляторы полета, но сейчас захотелось немного дестроя. Ну как тут не написать отзыв: стрелялка классная, доволен на все 100%!

  • Алексей
  • 23.09.2018

Играю в war thunder пару месяцев, пока впечатления вполне хорошие. Нравится хорошая детализировнная проработка самой техники и повреждений. Есть несколько режимов для игроков с разнымии тбованиями и уменим играть. Из минусов для мен довольно сложное и путанное управление, к нему долго привыкаешь и сильная зависимость от доната, сам дизайн игры поначалу тяжеловат для восприятия.

  • Алексей
  • 12.01.2016
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