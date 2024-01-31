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Отзывы покупателей
Не так давно начали бронировать билеты онлайн! Это быстро и удобно! Кинотеатры Каро находятся много где и удобно, что рядом с домом. При заказе онлайн дают скидку и не надо стоять в очередях, что очень удобно в пятницу вечером или в выходное. Очень хороший кинотеатр и круто, что цены не высокие и удобный теперь сервис покупки билетов, советую!
- Дарья
- 21.11.2016
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