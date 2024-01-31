Gymmy – это отличный сервис фитнесшеринга, когда ты поминутно оплачиваешь свое пребывание в зале. Находи на карте любой ближайший фитнес-центр и отправляйся на тренировку. Главная фишка в том, что ты можешь выбирать время и вид активности в любой момент. Больше нет нужды покупать абонемент, подсчитывать количество оставшихся занятий и терять деньги. Скачивай удобное приложение на свой смартфон и пользуйся в любой момент в любой точке города. Выбирай йогу или бег, плавание или тренажер в зависимости от настроения. Все просто и прозрачно. Лови скидки за долгие тренировки. Вступай в реферальную программу, приводи друзей и получай баллы, которыми можно оплачивать занятия. Приходи в заведение, сканируй QR-код и вперед. Активируй наши промокоды Gymmy («Джимми») за январь 2024 года и получай дополнительные бонусы и приятную выгоду. Тренируйся тогда, когда тебе хочется!

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