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Купоны на скидку «Мир корма»

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Отзывы покупателей

Отличный магазин. Постоянно заказываю здесь корм «Педигри» для собак мелких пород: приятно то, что при постоянных акциях на этот вид корма, лучших цен в г. Москве - не сыскать!.. ;-)

  • Михаил
  • 28.10.2018
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