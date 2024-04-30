Есть вопрос по самочувствию, но нет времени на больницу? «Спроси Врача» – удобный сервис с онлайн-консультациями. Вопрос отправляется в общий чат, либо можно написать конкретному специалисту в личные сообщения. Также есть удобная опция подбора подходящей клиники рядом. Сервис работает круглосуточно, а время ожидания ответа составляет в среднем десять минут. В системе уже зарегистрировано больше пятисот квалифицированных специалистов, в том числе и узкого профиля. Вопросы можно задавать абсолютно бесплатно или за небольшую плату, но с большими удобствами и предоставлением более детальной информации. Зарегистрироваться в сервисе в качестве врача очень просто: достаточно загрузить скан своего диплома. Оставайся здоровым и экономь свое время, а купоны на скидку и промокоды «Спроси Врача» (Sprosivracha) за апрель 2024 года сберегут финансы.

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