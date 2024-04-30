«Тетрика» – онлайн-платформа для школьников и абитуриентов. Опытные преподаватели помогают ученикам подтянуть знания по математике, физике, русскому и английскому языку. Занятия проходят на удобной онлайн-доске, что значительно упрощает работу. Репетитор следит за процессом выполнения заданий в режиме реального времени и сразу дает необходимые пояснения. Если подростку нужно подготовиться к экзамену, ему предложат упражнения и тесты, составленные экспертами ЕГЭ и ОГЭ. Чтобы проверить текущий уровень знаний и убедиться в преимуществах онлайн-школы, запишитесь на пробный урок. Считаете, что занятия с репетиторами – это слишком дорого? Получайте гарантированные скидки на программы обучения с помощью эксклюзивных промокодов «Тетрика» за апрель - май 2024 года. Активируйте купоны в установленные сроки и достигайте поставленных целей с минимумом затрат.

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