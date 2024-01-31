ПЭК – это оператор логистических услуг, который поможет тебе перевезти все что угодно по России и за рубеж. Работают как стандартные перевозки, так и заказ транспорта «под ключ». Компания погрузит и разгрузит при необходимости, вернет документы, застрахует содержимое и доставит точно в срок. Рассчитай стоимость и время пересылки с помощью удобного калькулятора прямо на сайте. Можно выбрать способ перевозки: самолетом или автотранспортом, указать точный вес, цену, пометить наличие хрупких предметов, упаковать и опломбировать и еще много классных опций. Добавь сразу несколько получателей для разных посылок. Отслеживай уже находящиеся в пути грузы по номеру. Оплачивай все услуги онлайн с помощью банковской карты или выбирай наложенный платеж. Воспользуйся экспресс-доставкой и быстро перевози вещи. Активируй наши промокоды ПЭК (Pecom) за январь 2024 года при заполнении документов на странице и получай вкусные скидки и спецпредложения.

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