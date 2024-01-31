Кухня на районе – московский сервис доставки горячей еды за полчаса. Заказывать еду можно по три раза в день – на завтрак, обед и ужин. Или попробовать комплексные наборы еды за 492 рубля: в них входит полноценный рацион на день из пяти блюд. В меню вас ждут европейские и азиатские лакомства, изысканные десерты, авторские бургеры и диетические кулинарные шедевры. Ждать заказ долго не придется – каждая кухня расположена в радиусе 1,5 км от места заказа. Поэтому вам на стол еда попадает горячей и всего за 30 минут. Кроме того, вас приятно удивят удобные способы оплаты услуг. Здесь нет минимальной суммы заказа, доставка быстрая, меню обновляется еженедельно, а все вопросы решаются через приложение. Попробуйте сами! Чтобы получать скидки на еду ресторанного качества, активируйте уникальные купоны и промокоды «Кухня на районе» (Local Kitchen) за январь 2024 года. Список текущих акций компании уже размещен на данной странице.

Подробнее Скрыть