«ЗаБег» – это уникальный российский полумарафон с синхронным стартом. Участвовать в соревнованиях могут жители разных городов. Для этого необходимо просто оставить заявку на официальном сайте и оплатить членский взнос. В рамках фестиваля также проводятся праздничные концерты, презентации производителей спортпита, файер-шоу, познавательные мастер-классы и другие развлекательные программы. В зависимости от своего уровня подготовки можно выбрать подходящий формат участия: «Юниор», «Новичок», «Любитель», «Профи». Победители награждаются эксклюзивными медалями. Обратите внимание: стоимость билетов на состязания постепенно увеличивается. Чтобы приобрести их по минимальной цене, при оформлении заявки на сайте нужно применить один из действующих промокодов на скидку «ЗаБег.рф» за январь 2024 года. Внизу этой страницы мы размещаем все актуальные купоны.

Подробнее Скрыть