Сеть центров «Бигам» предлагает огромный выбор ручных инструментов, сварочного и строительного оборудования, электрики, климатической техники, автоаксессуаров и садового инвентаря. Ассортимент интернет-магазина включает в себя несколько тысяч актуальных позиций. Компания сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными производителями: «Рекорд», «Сварог», «Торус», Hitachi, Dewalt, Fiskars. Удобные условия доставки и оплаты, официальная гарантия на весь каталог продукции, регулярные распродажи и интересные акции – основные причины, по которым клиенты выбирают именно этот магазин. Ты уже определился с товарами? Оформляй онлайн-заказ, используя действующие промокоды «Бигам» за январь 2024 года! Номер скидочного или бонусного купона требует обязательной активации в «Корзине».

Подробнее Скрыть