«Сима Ленд» – это крупная оптово-розничная компания и одноименный интернет-магазин. Ассортимент просто огромен, включает бытовую технику и электронику, зоотовары, игрушки, производственное оборудование и эксклюзивные изделия под маркой «Сима Ленд».





Заказы доставляют по всей России. Компания предлагает выгодные условия оплаты и доставки. Можно получить скидку от «Сима Ленд» при покупке на определенную сумму, попав на распродажу, используя промокод или купон.

Что можно купить в «Сима Ленд»

Посуда для сервировки и приготовления пищи, декоративные изделия, детская посуда и категории премиум.

Мебель мягкая и корпусная, кухонные гарнитуры, зеркала и фурнитура.

Детские товары: игрушки, автокресла, коляски, товары для новорожденных.

Одежда и обувь для мужчин, женщин, детей.

Текстиль для дома: постельное белье, шторы, декор.

Товары для творчества: вязание, шитье, скрапбукинг, поделок из эпоксидной смолы и многое другое.

В каталоге «Сима Ленд» также представлены автозапчасти и аксессуары для автомобилей и мототехники, спорттовары, продукты питания, товары для взрослых и упаковочные материалы. Здесь можно купить все необходимое для личного использования или открыть свой бизнес.

Как покупать в «Сима Ленд» со скидками

Покупай по оптовым ценам. Для этого необходимо набрать товары на общую сумму от 10 000 рублей. Это может быть как одна партия одинаковых товаров, так и покупка, включающая разные изделия. Скидка применится автоматически, как только в «Корзине» наберется нужная сумма.





Оформить клубную карту. Для постоянных клиентов компания предлагает скидку 2% от розничной цены при предъявлении дисконтной карты. Тебя также ждет скидка от «Сима Ленд» на день рождения. Она составляет 5%, действует в течение 5 дней до и 5 дней после.





Выбирай товары по акциям. Компания регулярно проводит распродажи. Это максимальные скидки на заканчивающиеся товары, скидка за объем (заказ нескольких штук), подарки, идущие в комплекте, и многое другое. Для многодетных семей и семей с инвалидами разработаны постоянные акции, позволяющие покупать по сниженным ценам.





Воспользуйся бесплатной доставкой. Оформи покупку на сумму от 1000 рублей, выбери один из следующих способов доставки: пункт выдачи заказов Ozon, 5Post или Почту России.





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Что такое промокод и купон, как их использовать

Купон – это ссылка на промо-страницу с товарами, участвующими в распродаже. Если ты нашел подходящий купон, кликни по кнопке «Открыть купон» и прочти условия получения скидки. Затем нажми на «Перейти к акции», чтобы открылась страница интернет-магазина.





Промокод – это кодовое слово или набор символов, снижающий стоимость товара на определенный процент или фиксированную сумму. Чтобы воспользоваться промокодом от «Сима Ленд», нажми на кнопку «Показать код». Откроется окно с правилами акции и промокодом, его нужно скопировать. Нажав на кнопку «Использовать код», ты перейдешь на сайт продавца. Останется положить товары в «Корзину» и при оформлении заказа ввести скопированный промокод на скидку от «Сима Ленд» в специальное поле. Если были соблюдены условия акции, скидка активируется.





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