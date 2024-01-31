В официальном интернет-магазине кондитерского комбината «Добрынинский» можно заказать необычные пирожные, кексы, рулеты и несладкие осетинские пироги с оригинальными начинками и натуральными ингредиентами. Компания также предоставляет клиентам услуги по приготовлению свадебных караваев и праздничных тортов с фотопечатью. Вся продукция бренда сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ. Здесь соблюдаются условия хранения и сроки годности продуктов. Постоянным покупателям предлагается эксклюзивная программа лояльности. Кроме того, фабрика регулярно балует гурманов акциями. Планируете оформить заказ в магазине? Не забудьте применить актуальные купоны на скидку «Добрынинский» за январь 2024 года. В нижней части этой страницы мы периодически размещаем свежие промокоды, позволяющие экономить на соблазнительных десертах на любой вкус.

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