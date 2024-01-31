Промокоды и коды HTMLAcademy

Отзывы покупателей

Очень удобный сервис для самостоятельного обучения основам HTML. Очень многие профессии сейчас требуют хотя бы начальных знаний в смежных областях, и требование базового HTML встречается чуть ли не в каждой второй вакансии моего профиля. Да и вообще, умение создать простейшую страничку своими руками никогда не помешает, не говоря уже о том, как это здорово - вот ты вводишь код, просто набор символов, а на выходе получаешь функциональный сайт! В общем, учить HTML и CSS надо, а в этом сервисе сделать это и просто, и приятно - всё разжёвано, подробно расписано, ребята с юмором подходят к составлению заданий (инструктор Кекс - мой фаворит!). Мария

Мария 19.01.2018

Давно хотела научиться создавать свои сайты. HTMLAcademy помог мне начать изучение этой области, а главное все понятно и бесплатно. Благодаря курсам я уже могу брать небольшие заказы и получать прибыль. Чуть позже собираюсь освоить уже платные курсы и повысить уровень своих знаний. Ольга

Ольга 20.07.2017

HTMLAcademy стала для меня полезным открытием. Освоить профессию верстальщика, лично для меня, с ходу сложно. Поэтому нужно много читать и заниматься самообучением. А самое действенное - практику, можно найти в HTMLAcademy. Пока что пользовалась только бесплатными курсами, но даже с их помощью виден прогресс в знаниях. Когда пройду все бесплатные, заплачу за продвинутые курсы. Инспектор Кот мне в помощь!) Надежда

Надежда 30.08.2016