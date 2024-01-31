Промокоды и коды HTMLAcademy
Активные купоны и промокоды HTML Academy январь 2024
Промокоды сайтов, похожих на HTML Academy
Истекшие купоны HTML Academy
Отзывы покупателей
Очень удобный сервис для самостоятельного обучения основам HTML. Очень многие профессии сейчас требуют хотя бы начальных знаний в смежных областях, и требование базового HTML встречается чуть ли не в каждой второй вакансии моего профиля. Да и вообще, умение создать простейшую страничку своими руками никогда не помешает, не говоря уже о том, как это здорово - вот ты вводишь код, просто набор символов, а на выходе получаешь функциональный сайт! В общем, учить HTML и CSS надо, а в этом сервисе сделать это и просто, и приятно - всё разжёвано, подробно расписано, ребята с юмором подходят к составлению заданий (инструктор Кекс - мой фаворит!).
- Мария
- 19.01.2018
Давно хотела научиться создавать свои сайты. HTMLAcademy помог мне начать изучение этой области, а главное все понятно и бесплатно. Благодаря курсам я уже могу брать небольшие заказы и получать прибыль. Чуть позже собираюсь освоить уже платные курсы и повысить уровень своих знаний.
- Ольга
- 20.07.2017
HTMLAcademy стала для меня полезным открытием. Освоить профессию верстальщика, лично для меня, с ходу сложно. Поэтому нужно много читать и заниматься самообучением. А самое действенное - практику, можно найти в HTMLAcademy. Пока что пользовалась только бесплатными курсами, но даже с их помощью виден прогресс в знаниях. Когда пройду все бесплатные, заплачу за продвинутые курсы. Инспектор Кот мне в помощь!)
- Надежда
- 30.08.2016
На мой взгляд вполне удобный сервис обучения. Насчет качества повышения знаний для людей уже знакомых с основами HTML и CSS ничего не скажу, так как пока только на середине обучения с нуля, но все довольно подробно и ясно описано, понравилось, что после теории сразу даются практические задания и после каждого урока тестовое задание на закрепление полного материала урока (довольно интересно). Проходить обучение вполне удобно. Во время прохождения задания у вас будет 4 блока: в верхнем левом углу располагается HTML-код, в нижнем левом CSS, в верхнем правом вид того, что вы "наверстали" в браузере и в нижнем правом углу задания, которые необходимо выполнить. Потратил на подписку копейки, а получил в замен столько полезной информации да еще и с практикой! Советую попробовать.
- Олег
- 06.05.2016