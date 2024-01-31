Хочешь весело провести время? Добро пожаловать на «Остров мечты» – новый крытый центр развлечений. На огромной территории ты найдешь занятие на любой вкус. Здесь есть место для неспешных прогулок, променад со стилизованными галереями, фирменные бутики, концертный зал, карусель и множество кафе и ресторанов. Посети тематические зоны с персонажами популярных мультфильмов или прими участие в фееричном шоу с любимыми героями – Буратино, Снежной королевой, Смурфиками, знаменитыми Черепашками и многими другими! Тебя также ждут невероятные аттракционы, интерактивные мероприятия и увлекательные программы. Скучать не придется! Подари себе сказочный отдых без вреда для семейного бюджета! Мы собрали для тебя купоны на скидку и промокоды «Остров мечты» (DreamIsland) за январь 2024 года. Активируй их перед посещением парка и сэкономь приятную сумму без лишних усилий!

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