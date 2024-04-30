«Таврида.Арт» – проект для деятелей культуры и искусства. Среди реализуемых программ – образовательные заезды, тематические конференции, корпоративный университет, масштабные фестивали и многое другое. Организаторы обеспечивают всестороннюю поддержку творческих стартапов и активно поддерживают внедрение цифровых технологий в индустрии. Компания оказывает бизнесу ряд коммерческих услуг. В их числе – аренда пространств для проведения мастер-классов, тренингов, трансляций и других мероприятий. Площадки оборудованы современными экранами и микрофонами. На территории комплекса работает бистро, доступен кейтеринг. Обрати внимание на промокоды «Таврида.Арт» за апрель - май 2024 года, перечисленные на этом сайте! Они предоставляют клиентам разнообразные привилегии. Воспользуйся подходящими вариантами из нашего списка, активируй их и получай скидки или бонусы!

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