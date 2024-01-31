Будьте осторожны! Купил у них ключ к DLC DOOM для Steam. В самом Steam дополнения уже не продавались. Оказалось, что в течение недели вышло обновление к игре полностью обнуляющее покупку так как дополнения стали бесплатными. Я обратился к в Игромагаз желая узнать почему они продавали ключи в то время как другие продавцы уже сняли с их продажи. Они мне ответили, что за эту партию они уже заплатили, что узнали об этом так же как и все пользователи. Утверждают, что у них есть письмо от поставщика и квитанции об оплате, но показывать ни то ни другое не будут и просят поверить на слово. Думаю, что продавцы контента раньше чем обычные пользователи должны узнавать о таких изменениях и своевременно снимать с продажи такие ключи - так сделали в Steam. Возможно, в Игромазе уже знали о ситуации с ключами, но продолжали продавать, что бы по максимуму отбить затраты.

Борис

Борис 28.07.2017