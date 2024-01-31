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Отзывы покупателей

Будьте осторожны! Купил у них ключ к DLC DOOM для Steam. В самом Steam дополнения уже не продавались. Оказалось, что в течение недели вышло обновление к игре полностью обнуляющее покупку так как дополнения стали бесплатными. Я обратился к в Игромагаз желая узнать почему они продавали ключи в то время как другие продавцы уже сняли с их продажи. Они мне ответили, что за эту партию они уже заплатили, что узнали об этом так же как и все пользователи. Утверждают, что у них есть письмо от поставщика и квитанции об оплате, но показывать ни то ни другое не будут и просят поверить на слово. Думаю, что продавцы контента раньше чем обычные пользователи должны узнавать о таких изменениях и своевременно снимать с продажи такие ключи - так сделали в Steam. Возможно, в Игромазе уже знали о ситуации с ключами, но продолжали продавать, что бы по максимуму отбить затраты.

  • Борис
  • 28.07.2017

Покупаю игры для свой PS3 только в игромагаз, всегда выгодные цены и отличный сервис. Если возникают вопросы помогают консультанты, что очень мне импонирует. Часто проходят акции со скидками и это радует =) Хороший магазин, покупайте в нем игры не пожалеете.

  • Максим
  • 28.06.2017

Спасибо Игромагазу! Всегда тут можно найти нужные игры и всё четко работает! Если есть какие-то сложности с оплатой или другие, консультанты всегда помогут, очень терпеливые. Есть игры для ПК и для приставок, я покупаю для Xbox, это удобно и всё нравится, всегда всё работает. Магазину процветания))

  • Сергей Марков
  • 16.09.2015
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