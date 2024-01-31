«Ареал» – это загородный отель с уникальной архитектурой зданий и ландшафтным дизайном в альпийском стиле. На территории гостиницы обустроен уютный парк, есть пруд с чистой водой, а также спортивные, пейнтбольные площадки и теннисные корты для активного отдыха. Помимо стандартных номеров, посетителям предлагаются просторные коттеджи. Клиенты могут заказать питание по системе «шведский стол» или сходить в роскошные рестораны, посетить развлекательный клуб с боулингом и караоке, стильный лобби-бар, кондитерскую и SPA-комплекс. К вашим услугам также несколько банкетных залов. Что может быть лучше увлекательного отдыха в умиротворяющей обстановке с максимальным комфортом и без каких-либо ограничений? Сегодня у вас есть шанс активировать купоны на скидку в конгресс-отель «Ареал» за январь 2024 года! Использовать промокоды можно только при оформлении бронирования на сайте компании.

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