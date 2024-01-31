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Отзывы покупателей

Некоторое время подрабатывала на бирже. Интерфейс понятный, процесс коммуникации организован просто. Не знаю, можно ли относить это к минусам самой площадки, но заработать там вряд ли удастся. Даже если вы трижды хороший писарь, но только-только зарегистрировались и не имеете нужного рейтинга, вам светят заказы с такой оплатой, что слёзы наворачиваются. Наверное, поэтому на просторах интернета так много бездарных неграмотно написанных статей, потому что писать качественно за такие деньги мало кто захочет. Если повезёт и найдёте хорошего заказчика, то ситуация вполне может быть другой. Юлия У.

Юлия У. 18.01.2018

Я давно на бирже, работаю не очень много, сейчас снова пробую свои силы. Мой опыт говорит, что это самая вменяемая и толковая биржа. Сложные моменты при работе с заказчиками решались с ними через чат и лишь в редких единичных случаях обращался в арбитраж. Не важно какая конкуренция, найдите свою нишу там - и заработок вам обеспечен. Антон

Антон 24.01.2017