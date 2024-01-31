Акции и промокоды eTXT
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Отзывы покупателей
Некоторое время подрабатывала на бирже. Интерфейс понятный, процесс коммуникации организован просто. Не знаю, можно ли относить это к минусам самой площадки, но заработать там вряд ли удастся. Даже если вы трижды хороший писарь, но только-только зарегистрировались и не имеете нужного рейтинга, вам светят заказы с такой оплатой, что слёзы наворачиваются. Наверное, поэтому на просторах интернета так много бездарных неграмотно написанных статей, потому что писать качественно за такие деньги мало кто захочет. Если повезёт и найдёте хорошего заказчика, то ситуация вполне может быть другой.
- Юлия У.
- 18.01.2018
Я давно на бирже, работаю не очень много, сейчас снова пробую свои силы. Мой опыт говорит, что это самая вменяемая и толковая биржа. Сложные моменты при работе с заказчиками решались с ними через чат и лишь в редких единичных случаях обращался в арбитраж. Не важно какая конкуренция, найдите свою нишу там - и заработок вам обеспечен.
- Антон
- 24.01.2017
Оказалась я на нем случайно, когда искала дополнительный заработок в интернете, сам сайт очень удобный и понятный, оформлен приятно и ненавязчиво, никаких сложных терминов или непонятных переходов нет.Из трудностей - сложно взять заказ, их мало, и они быстро исчезают, так что, читайте, что требуется и берите сразу, если видите, очень трудно получить стоящий заказ, особенно новичкам без рейтинга, оплата просто мизерная зачастую. Чтобы получить хоть какой-то крупный заказ, придется очень долго и нудно стараться. Также исполнитель.можно сказать, абсолютно бесправен по отношению к к заказчикам и администрации, даже если вам попались хамские и неадекватные заказчики, накажут, скорее всего, вас самих. В общем вполне хороший сайт для небольшого дополнительного заработка, но со своими минусами.
- Каллисто
- 13.12.2015