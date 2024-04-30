«Суши Тайм Гранд» готов удивить тебя разнообразием, отличным вкусом и высоким уровнем сервиса. В ассортименте ресторана ты найдешь как известные блюда японской кухни, так и привычные итальянские и европейские. Это пицца, роллы классические, запеченные и острые, гунканы и каппы, жареная лапша вок, супы, горячее, гарниры, салаты, бургеры, коктейли, напитки и разнообразные соусы. Выбирай сеты и комбо для больших компаний и в качестве комплексного обеда. Обязательно проверяй проходящие акции, чтобы получить приятную выгоду. Оплата принимается картой и наличными, как на сайте, так и в руки курьеру. Доставка абсолютно бесплатна, есть опция самовывоза. Заказывай быстро и просто с мобильным приложением, порадуй себя и близких. Активируй промокоды «Суши Тайм Гранд» за апрель - май 2024 года, получай классное снижение стоимости и наслаждайся вкусной едой в уюте своего дома.

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