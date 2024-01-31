MyWaterShop – служба доставки продукции торговых марок «Святой Источник» и «Боржоми». В интернет-магазине можно заказать питьевую воду в бутылках различного объема. Также на сайте представлено сопутствующее оборудование: кулеры, помпы и разнообразные аксессуары. Компания предоставляет технику в аренду на любой срок, а сотрудники фирмы оказывают дополнительные услуги по санитарной обработке. Вы можете оставить онлайн-заявку, позвонить оператору или воспользоваться приложением для мобильного телефона. Принимается оплата пластиковой картой, банковским переводом и через электронные кошельки. Обратите внимание на акционные предложения! С их помощью вы сэкономите приятную сумму или получите бонус от продавца! Активируйте промокоды mywatershop.ru (My Water Shop) за январь 2024 года и совершайте покупки на максимально выгодных условиях!

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