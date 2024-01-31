«Мега Вкусно» – служба доставки готовых блюд. В меню сервиса есть любые разновидности роллов, в том числе классические, сложные и обжаренные варианты. Команда поваров порадует тебя нежными суши, ароматной пиццей с любимыми ингредиентами, запеченными мидиями или коробочкой пикантной лапши! В продаже есть сеты и приправы на любой вкус. Зарегистрируйся в личном кабинете, чтобы иметь под рукой всю необходимую информацию! Операторы принимают заказы через официальный сайт и по телефону. Курьер доставляет покупки в любые районы города. Также ты сможешь получить их самостоятельно в одном из пунктов самовывоза. С промокодами «Мега Вкусно» («МегаВкусно») за январь 2024 года легко сэкономить солидную сумму! Мы опубликовали список действующих акций продавца на этой странице, чтобы помочь тебе активировать скидку или подарок! Выбирай подходящее предложение из каталога и применяй его при оплате!

Подробнее Скрыть