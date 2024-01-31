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Отзывы покупателей
Регулярно пользуюсь услугами этой компании для поездок в Эстонию. Всегда адекватные водители, удобные автобусы с бесплатным кофе и возможностью смотреть фильмы. Никаких нареканий!
- Алексей
- 19.01.2018
Lux Express - удобный сайт, много интересных маршрутов, постоянно проходят скидки и акции. Если брать заранее билеты - выходит дешевле! Автобусы в отличном состоянии, чай, кофе, туалет..Все есть! Даже телевизоры в каждом сидении. Всегда приятно путешествовать с ними!
- Путешественник
- 13.12.2016
Спасибо Люкс Экспресс! Живу в СПб, большинство моих европейских поездок начинается с маршрутов Люкс Экспресс - комфортно, удобно. Цены радуют! Если следить за акциями, получается уехать в Эстонию/Финляндию за 200 рублей. В автобусе можно посмотреть киношку, есть кофемашина, розетки и вайфай.
- Наталья
- 09.11.2016
Компанией LuxExpree очень довольна. Заказывать билеты можно через сайт, предлагает на выбор множество вариантов разных и по маршруту (если с пересадками), и по цене, и по времени. Выбирай - не хочу. Постоянно проводятся акции. Автобусы очень комфортные, один раз ехала с шестилетним сыном из Кракова в Питер с двумя ночными переездами и несколькими пересадками - все автобусы были прекрасные, стюардессы и водители доброжелательные, сиденья удобные, и две ночи в дороге перенесли прекрасно оба. За поездки накапливаются так называемые pins - бонусы, которыми можно оплачивать частично следующие поездки. Ну и цена, цена, конечно! Пол-Европы можно объехать за оооочеень приемлемые деньги.
- Елена
- 11.04.2016