Купоны на скидку GaGa.ru

Отзывы покупателей

Как же я рада, что настольные игры снова стали так популярны и магазины предлагают такой широкий выбор! Заказывала здесь "Эволюцию" в подарок мужу. Всё быстро доставили, правда, продавец в пункт выдачи опоздал минут на 10 (я после ночной смены пришла за заказом к открытию), но это мелочи. Думаю, что ещё не раз буду совершать здесь покупки, очень хочется собрать большую коллекцию разнообразных игр! Настя

Настя 18.01.2018

Хороший магазин, обалденные продавцы увлеченные своим делом, ненавязчивая рассылка со скидками и новыми предложениями! Оказалась я первый раз в магазине в поисках подарков на Новый год. В итоге порадовала всю семью наикрутейшей игрой Каркасон! Причем брала с дополнением и в подарок дали карточки к игре Мафия. Теперь жду выхода игры Взрыв котят!)))) Таня

Таня 21.11.2016

Очень люблю этот магазин! У меня уже целая коллекция игр от туда. Постоянно играем с друзьями=) Очень нравится большой выбор игр, есть и очень простые игры, и сложные игры, с правилами которых надо разбираться по несколько дней. Возможность взять игру на тест-драйв реально крутая штука! Так как прежде чем покупать игру, можно ее опробовать. Правда не всегда достаточно суток для этого, сам брал один раз игру, так пришлось три раза подряд продливать, так как 2 дня ушло только на разбор правил=) Всегда радует обслуживание, консультанты всегда помогут выбрать игру, проконсультируют. Стас

Стас 01.04.2016