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Акции и промокоды Nonconform

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Отзывы покупателей

Заказывал кеды Converse, пришли примерно за 10 дней до Иркутска. Качеством очень доволен. Рекомендую данный сайт.

  • Даниил
  • 13.08.2018

По распродаже купила себе кеды. Могу сказать, что кеды оригинальные (являюсь поклонником марки). Доставкой и сервисом довольна, буду еще заказывать!

  • Анна
  • 28.07.2017

Покупая товары в амерспорте будьте внимательны в следующих случаях: 1. если товара нет в наличии, то вы об этом можете узнать даже после того, как вам позвонили и согласовали покупку. При этом статус вашего заказа меняется и дата доставки назначается заново. Также можно не ждать каких-то извинений или обьяснений от оператора. Девушка просто звонит и ставит перед фактом. 2. Обратная связь не работает. Лучше сразу звонить по телефону. Как выясняется позже, оператор может сказать: мы не получали Вашего письма. И никак не доказать обратное.

  • Наталья
  • 08.08.2016
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