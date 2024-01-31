Акции и промокоды Nonconform
Активные купоны и промокоды Nonconform январь 2024
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Отзывы покупателей
Заказывал кеды Converse, пришли примерно за 10 дней до Иркутска. Качеством очень доволен. Рекомендую данный сайт.
- Даниил
- 13.08.2018
По распродаже купила себе кеды. Могу сказать, что кеды оригинальные (являюсь поклонником марки). Доставкой и сервисом довольна, буду еще заказывать!
- Анна
- 28.07.2017
Покупая товары в амерспорте будьте внимательны в следующих случаях: 1. если товара нет в наличии, то вы об этом можете узнать даже после того, как вам позвонили и согласовали покупку. При этом статус вашего заказа меняется и дата доставки назначается заново. Также можно не ждать каких-то извинений или обьяснений от оператора. Девушка просто звонит и ставит перед фактом. 2. Обратная связь не работает. Лучше сразу звонить по телефону. Как выясняется позже, оператор может сказать: мы не получали Вашего письма. И никак не доказать обратное.
- Наталья
- 08.08.2016