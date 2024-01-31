Покупая товары в амерспорте будьте внимательны в следующих случаях: 1. если товара нет в наличии, то вы об этом можете узнать даже после того, как вам позвонили и согласовали покупку. При этом статус вашего заказа меняется и дата доставки назначается заново. Также можно не ждать каких-то извинений или обьяснений от оператора. Девушка просто звонит и ставит перед фактом. 2. Обратная связь не работает. Лучше сразу звонить по телефону. Как выясняется позже, оператор может сказать: мы не получали Вашего письма. И никак не доказать обратное.

Наталья

Наталья 08.08.2016