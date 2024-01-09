Все акции и купоны для ювелирного бутика «Санлайт»

Sunlight – это сеть ювелирных салонов, в которых можно приобрести брендовые аксессуары на любой вкус. Кроме того, компания славится собственным производством изделий из благородных металлов. Ассортимент интернет-магазина формируется с учетом последних тенденций моды, поэтому его с удовольствием посещают самые требовательные клиенты.

Какие ювелирные изделия представлены в каталоге?

В официальном онлайн-магазине сети ювелирных салонов Sunlight можно приобрести женские и мужские обручальные кольца из золота и серебра; классические и экстравагантные кольца с драгоценными и полудрагоценными камнями; роскошные серьги, в том числе конго и каффы; утонченные подвески и колье; модные шармы и браслеты; презентабельные наручные часы; изысканное столовое серебро. Ювелирный интернет-магазин «Санлайт» регулярно обновляет ассортимент и радует покупателей креативными коллекциями, созданными ведущими дизайнерами.

Уникальные особенности салона

Компания «Санлайт» пользуется огромным спросом среди клиентов, которые умеют ценить безупречность стиля. Мы выделили основные достоинства интернет-магазина.

Непревзойденное качество изделий собственной торговой марки. Для производства украшений специалисты компании используют исключительно бесцветные и коньячные бриллианты идеально круглой формы. Драгоценные камни, на которые нанесено 57 граней, полируются и крепятся вручную. Sunlight имеет блестящую репутацию и многочисленные награды. Компания входит в ТОП-5 самых крупных сетей в России. Кроме того, салон получил награду «Лучший ювелирный магазин – 2017» в номинации «Выбор Swarovski». В магазине можно не только приобрести, но и продать украшения. Если у вас есть старые ювелирные изделия, вас наверняка заинтересует услуга скупки. Продайте надоевшие аксессуары и получите скидку на новые украшения! Для удобства клиентов разработано специальное мобильное приложение. После установки программы вы сможете не только быстро оформлять заказы, но и наслаждаться дополнительными скидками.

Многих клиентов привлекают разнообразные акции от Sunlight. У каждого покупателя есть возможность получать скидки, используя секретные купоны или бонусные коды, участвуя в распродажах и конкурсах в социальных сетях.

Выгодные покупки для участников программы лояльности «Санлайт»

Компания Sunlight ценит доверие покупателей, поэтому постоянных клиентов ожидают эксклюзивные предложения. Для того чтобы присоединиться к клубу лояльности, необходимо просто создать аккаунт на сайте, указав достоверные номер телефона и электронный адрес. После регистрации на бонусный счет будет поступать 5-20% от стоимости ваших покупок. Размер процентного начисления зависит от вашего статуса, повышая который вы будете получать потрясающие привилегии:

участники программы лояльности могут использовать дополнительный код на скидку при оформлении заказа;

после присвоения статуса «Принцесса» вы будете ежемесячно получать подарки в фирменном приложении;

клиенты со статусом «Королева» и «Богиня» могут получать эксклюзивные скидки, участвуя в закрытых распродажах.

Как воспользоваться накопленными баллами? С помощью бонусов можно оплачивать до 30% от стоимости любого украшения. Если у вас есть специальный код, то эта цифра может увеличиться до 70%. Информация, связанная с новыми акциями и скидками, будет отправляться вам в смс или электронных письмах.

Как оформить заказ в ювелирном магазине?

Вам приглянулись определенные украшения из каталога Sunlight? Для оформления заказа потратьте всего несколько минут:

выберите размер украшения и отправьте изделие в «Корзину»;

укажите подходящий способ доставки (курьером или посредством самовывоза);

подтвердите заказ или бронь по номеру телефона;

воспользуйтесь промокодом, указав его номер в соответствующей строке.

После оформления заказа с вами обязательно свяжется оператор.

Как сэкономить на покупках по промокоду?

На этой странице проекта Promokodus всегда можно найти коды на скидку для магазина Sunlight. Мы постоянно обновляем список промо-предложений и удаляем купоны, срок действия которых истек. Для того чтобы воспользоваться скидками по промокоду, вам нужно определиться с оптимальным спецпредложением. У нас вы найдете следующие акции:

персональные скидки в день рождения для новых и постоянных клиентов;

скидка до 50% на помолвочные кольца с бриллиантами;

купон «Санлайт» на 500 рублей на следующую покупку;

второе или третье украшение в подарок по промокоду;

скидка на определенные группы товаров по купону (как правило, такие акции продолжаются несколько недель);

скидка до 90% на дизайнерские серьги от иностранных брендов (такой код действует не более нескольких дней);

промокод, позволяющий постоянным клиентам получать дополнительные бонусы на баланс.

Напоминаем, что скидки по промокоду не суммируются с другими акционными предложениями компании. В некоторых случаях код не требует активации на сайте магазина. Вы просто открываете подходящий купон из предложенного списка и нажимаете кнопку «Перейти к акции».