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Отзывы покупателей

Не знаю, откуда они берут такие низкие цены, но магазин суперский и ассортимент хороший. Нахожу приглянувшуюся вещичку в приложении, и забираю ее в магазине.

  • Оля
  • 23.09.2018

В гипермаркете САНЛАЙТ подбирал своим любимым – маме, сестре, девушке – оригинальные украшения. Каталог регулярно пополняется новинками. Сделать удачный выбор помогают консультанты, хотя в помощь фото и описания изделий. Для себя выбрал элегантные часы, работают, не подводят. В магазине по коду предоставляют скидки до 50-70%. P.S. Обручальные кольца будем покупать здесь, модели уже присмотрели!

  • Станислав
  • 10.09.2018

Неплохой магазин с довольно большим выбором украшений, но вот интернет-магазин неудобный. Какие-то товары через него можно заказать, другие нельзя. Забирать - только в магазине, доставки нет (или я просто не нашла?). В общем, непрактично как-то, а жаль.

  • Кристина
  • 22.01.2018

Ну надо же, как вовремя наткнулись на эту акцию перед свадьбой! Растраты на саму свадьбу просто невозможные, но кольца – это главное. А тут купончик со скидкой на обручальные кольца, а к нему еще и промокод. Думали, кольца какие-то бракованные попадутся, раз по скидке, а нет, оказались точь-в-точь, как и в интернете были. В ювелирном магазине, где мы выкупали колечки, тоже сказали, что нам повезло с Черной Пятницей)) Надо теперь следить за подобными акциями, хочется и маме подарок со скидкой взять)

  • Евгения
  • 29.11.2017

Да, действительно не дорогие, доступные ювелирные украшения. Покупала там браслеты и шармы. Большую часть шармов у меня по всяким подарочным купончикам) Серебренные, кожаные браслеты, мне нравятся, ношу с удовольствием. Шармы внешний вид не потеряли, не расклеивались, проба на них стоит. Могу смело рекомендовать, акций у них полно, можно не дорого обновить свою шкатулку с украшениями!

  • Лида
  • 14.10.2016

Недорогие ювелирные украшения. В принципе выбор большой, особенно в интернет-магазине. Качество тоже неплохое. У меня есть пару украшений от туда, ношу уже больше двух лет - все отлично. Так что вполне советую)

  • Полина
  • 30.09.2016

Неплохой магазин ювелирки. Здесь действительно найдутся украшения на любой вкус и цвет, глаза откровенно разбегаются в разные стороны) По качеству изделий нареканий нет: и кольца, и серьги, которые там покупались, служат верой и правдой. Камни плотно зафиксированы, замочки надежны. Все хорошо)

  • Анна
  • 05.08.2016
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Информация о магазине SUNLIGHT

Все акции и купоны для ювелирного бутика «Санлайт»

Sunlight – это сеть ювелирных салонов, в которых можно приобрести брендовые аксессуары на любой вкус. Кроме того, компания славится собственным производством изделий из благородных металлов. Ассортимент интернет-магазина формируется с учетом последних тенденций моды, поэтому его с удовольствием посещают самые требовательные клиенты.

Какие ювелирные изделия представлены в каталоге?

В официальном онлайн-магазине сети ювелирных салонов Sunlight можно приобрести женские и мужские обручальные кольца из золота и серебра; классические и экстравагантные кольца с драгоценными и полудрагоценными камнями; роскошные серьги, в том числе конго и каффы; утонченные подвески и колье; модные шармы и браслеты; презентабельные наручные часы; изысканное столовое серебро. Ювелирный интернет-магазин «Санлайт» регулярно обновляет ассортимент и радует покупателей креативными коллекциями, созданными ведущими дизайнерами.

Уникальные особенности салона

Компания «Санлайт» пользуется огромным спросом среди клиентов, которые умеют ценить безупречность стиля. Мы выделили основные достоинства интернет-магазина.

  1. Непревзойденное качество изделий собственной торговой марки. Для производства украшений специалисты компании используют исключительно бесцветные и коньячные бриллианты идеально круглой формы. Драгоценные камни, на которые нанесено 57 граней, полируются и крепятся вручную.
  2. Sunlight имеет блестящую репутацию и многочисленные награды. Компания входит в ТОП-5 самых крупных сетей в России. Кроме того, салон получил награду «Лучший ювелирный магазин – 2017» в номинации «Выбор Swarovski».
  3. В магазине можно не только приобрести, но и продать украшения. Если у вас есть старые ювелирные изделия, вас наверняка заинтересует услуга скупки. Продайте надоевшие аксессуары и получите скидку на новые украшения!
  4. Для удобства клиентов разработано специальное мобильное приложение. После установки программы вы сможете не только быстро оформлять заказы, но и наслаждаться дополнительными скидками.

Многих клиентов привлекают разнообразные акции от Sunlight. У каждого покупателя есть возможность получать скидки, используя секретные купоны или бонусные коды, участвуя в распродажах и конкурсах в социальных сетях.

Выгодные покупки для участников программы лояльности «Санлайт»

Компания Sunlight ценит доверие покупателей, поэтому постоянных клиентов ожидают эксклюзивные предложения. Для того чтобы присоединиться к клубу лояльности, необходимо просто создать аккаунт на сайте, указав достоверные номер телефона и электронный адрес. После регистрации на бонусный счет будет поступать 5-20% от стоимости ваших покупок. Размер процентного начисления зависит от вашего статуса, повышая который вы будете получать потрясающие привилегии:

  • участники программы лояльности могут использовать дополнительный код на скидку при оформлении заказа;
  • после присвоения статуса «Принцесса» вы будете ежемесячно получать подарки в фирменном приложении;
  • клиенты со статусом «Королева» и «Богиня» могут получать эксклюзивные скидки, участвуя в закрытых распродажах.

Как воспользоваться накопленными баллами? С помощью бонусов можно оплачивать до 30% от стоимости любого украшения. Если у вас есть специальный код, то эта цифра может увеличиться до 70%. Информация, связанная с новыми акциями и скидками, будет отправляться вам в смс или электронных письмах.

Как оформить заказ в ювелирном магазине?

Вам приглянулись определенные украшения из каталога Sunlight? Для оформления заказа потратьте всего несколько минут:

  • выберите размер украшения и отправьте изделие в «Корзину»;
  • укажите подходящий способ доставки (курьером или посредством самовывоза);
  • подтвердите заказ или бронь по номеру телефона;
  • воспользуйтесь промокодом, указав его номер в соответствующей строке.

После оформления заказа с вами обязательно свяжется оператор.

Как сэкономить на покупках по промокоду?

На этой странице проекта Promokodus всегда можно найти коды на скидку для магазина Sunlight. Мы постоянно обновляем список промо-предложений и удаляем купоны, срок действия которых истек. Для того чтобы воспользоваться скидками по промокоду, вам нужно определиться с оптимальным спецпредложением. У нас вы найдете следующие акции:

  • персональные скидки в день рождения для новых и постоянных клиентов;
  • скидка до 50% на помолвочные кольца с бриллиантами;
  • купон «Санлайт» на 500 рублей на следующую покупку;
  • второе или третье украшение в подарок по промокоду;
  • скидка на определенные группы товаров по купону (как правило, такие акции продолжаются несколько недель);
  • скидка до 90% на дизайнерские серьги от иностранных брендов (такой код действует не более нескольких дней);
  • промокод, позволяющий постоянным клиентам получать дополнительные бонусы на баланс.

Напоминаем, что скидки по промокоду не суммируются с другими акционными предложениями компании. В некоторых случаях код не требует активации на сайте магазина. Вы просто открываете подходящий купон из предложенного списка и нажимаете кнопку «Перейти к акции».

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