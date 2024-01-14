Екатеринбургский государственный цирк приглашает гостей на уникальные представления с участием акробатов, жонглеров, гимнастов и других артистов. В трюках задействованы зебры, медведи и прочие дрессированные животные! В стенах учреждения проводятся благотворительные мероприятия, а также международные фестивали и тематические праздники. На фирменном сайте можно изучить афишу и промо-ролики предстоящих событий, а также выбрать время визита и место в зале. Для бронирования электронного входного билета понадобится банковская карта. Различные выгодные предложения администрации помогут сэкономить крупную сумму при расчетах! Мы собрали для тебя свежие промокоды на скидку и купоны в цирк Екатеринбурга за январь 2024 года. В этом перечне периодически появляются новые акции! Воспользуйся подходящими вариантами и посети грандиозное шоу на специальных условиях!

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