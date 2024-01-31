Современный отель «Аквамарин», расположенный на побережье Финского залива в небольшом курортном городке, предлагает потрясающие возможности для роскошного отдыха. Комфортабельные номера с эксклюзивным оформлением придутся по вкусу истинным эстетам. Чтобы насладиться незабываемым отпуском, позаботиться о красоте и здоровье, обязательно посетите SPA-центр гостиницы. Эффективный массаж, целебные обертывания, арабская баня, ледяной грот, соляная пещера – далеко не все услуги, которые вам предложат опытные мастера. На территории заведения также есть спортивный зал. Местные рестораны и бары предлагают большой выбор изысканных блюд. Если вы желаете провести время в гостинице без больших затрат, активируйте предложенные купоны для спа-отеля «Аквамарин» за январь 2024 года. Не упустите возможность отдохнуть с пользой! Актуальные купоны «Аквамарин» вы найдете внизу этой страницы.

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