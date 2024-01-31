Berry Bouquet – это шикарные букеты и наборы из ягод и цветов в Москве и Санкт-Петербурге. Порадуй близких необычным подарком: объемные шкатулки, корзины и боксы, сочная клубника и вкусный шоколад, конфеты ручной работы, милые открытки, красивая и оригинальная упаковка. Выбирай вариант из каталога или предложи оригинальное видение и мастера его воплотят. Благодаря ежедневным поставкам, все товары всегда свежие. Доставка осуществляется по городу и области ежедневно в удобное время. По желанию перед отправкой можно получить фото на согласование. Оплачивай наличными, картой или безналичным переводом – легко, просто и удобно. Также компания проводит мастер-классы по фуд-флористике и с удовольствием приглашает тебя на онлайн или офлайн обучение. Побалуй любимых вкусным презентом! Активируй промокоды berry-bouquet.ru за январь 2024 года, чтобы получить дополнительные приятные бонусы к заказу. Никто не останется равнодушным!

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