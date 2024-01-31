Divizion – сеть салонов мобильной связи, осуществляющих розничную торговлю электроникой и аксессуарами. Компания является поставщиком более чем двадцати пяти известных мировых брендов-производителей. Широкий ассортимент и низкие цены являются главным преимуществом. Спецпредложения и акции никого не оставят равнодушными, следи за магазином в социальных сетях и будь всегда в курсе новостей. Оплата производится всеми существующими способами, включая кредит. Доставка возможна самовывозом из розничных точек, а также курьером и транспортной компанией. Для починки и устранения неполадок работает сервисный центр. По всем вопросам можно писать менеджерам в чат, где каждому клиенту с удовольствием помогут. Пользуйся качественной техникой с гарантией. Хватай и активируй промокоды и купоны на скидку «Дивизион» (Divizion) за январь 2024 года и получай отличное снижение стоимости.

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