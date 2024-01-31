Промокоды Rucaptcha
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Отзывы покупателей
Не понимаю смысла этой затеи. В чем выгода для работника? Зарегистрировался, немного поделал, получил за это несколько рублей. Оплата в копейках - серьезно? Только глаза ломать. Кто этим результатом пользуется, им может, все нормально, я не пробовал. Один плюс в том, что деньги выводятся быстро.
- RobinHood
- 30.12.2015
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