Сервис «Рукапча» – это система ручного распознавания различных графических изображений. На сайте встречаются заказчики и исполнители, которые в онлайн-режиме разгадывают капчи, отсканированные документы и т.д. За это они получают определенное вознаграждение. Благодаря тому, что одно изображение распознается несколькими людьми, удается добиться максимально достоверных результатов. Один из плюсов для заказчиков – низкая стоимость (от 18 рублей за 1 тысячу капч). Процесс не затягивается надолго. В рабочее время при необходимости можно обратиться в службу технической поддержки. Используйте промокоды RuCaptcha за январь 2024 года, чтобы сэкономить при заказе услуг на сайте. Просто активируйте купоны при оформлении заявки в системе. Промокоды «Рукапча» – это ваша гарантированная выгода. На этой странице представлены все актуальные коды RuCaptcha.

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