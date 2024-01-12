Промокоды и купоны «Акушерство»
Активные купоны и промокоды «Акушерство» январь 2024
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Отзывы покупателей
Купили детское автокресло с большой скидкой по промокоду в магазине Акушерство. Очень понравился ассортимент продукции, легкость работы с сайтом. У них есть неплохой отдел уцененной продукции с маленькими дефектами. Уже присмотрели там детскую кроватку в новую квартиру.
- Снежана Р.
- 13.02.2019
Спасибо вам за Черную Пятницу в наше светлое время! Мы ждем малыша, и тут как раз попалась эта акция. Разобрались в скидках и промокодах, посчитали экономию – здорово!!! Сами мы с Подмосковья, муж нашел подходящий пункт самовывоза и вот наша детская уже полностью готова! Это всё благодаря вашей задумке. Мы смогли позволить себе купить будущему ребенку то, что думали отложить на потом – например, игрушки для детей постарше. Так что спасибо за такие акции их создателям!
- Семья Антоновых
- 27.11.2017
Достоинства: Широкий ассортимент товаров, всё, что нужно для ребенка, можно выбрать и заказать на сайте. Вежливые консультанты. Действительно низкая цена на акционные товары. Недостатки: большой срок подтверждения заказа, отгрузки товара. Заказывала не один раз и частенько доставка около полуночи, что не очень удобно, когда в семье маленькие дети. В целом больших проблем с магазином не было, все заказанные товары были мною получены.
- Юлия
- 15.09.2015