Промокоды и купоны «Акушерство»

Отзывы покупателей

Купили детское автокресло с большой скидкой по промокоду в магазине Акушерство. Очень понравился ассортимент продукции, легкость работы с сайтом. У них есть неплохой отдел уцененной продукции с маленькими дефектами. Уже присмотрели там детскую кроватку в новую квартиру. Снежана Р.

Снежана Р. 13.02.2019

Спасибо вам за Черную Пятницу в наше светлое время! Мы ждем малыша, и тут как раз попалась эта акция. Разобрались в скидках и промокодах, посчитали экономию – здорово!!! Сами мы с Подмосковья, муж нашел подходящий пункт самовывоза и вот наша детская уже полностью готова! Это всё благодаря вашей задумке. Мы смогли позволить себе купить будущему ребенку то, что думали отложить на потом – например, игрушки для детей постарше. Так что спасибо за такие акции их создателям! Семья Антоновых

Семья Антоновых 27.11.2017