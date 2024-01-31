В коллекционной игре Dragon Village Collection игроку предстоит собирать разнообразных прекрасных и ужасных драконов этого мира. Стань самым популярным укротителем и заполони свое селение самыми великолепными образчиками драконьего племени. Исследование поможет находить яйца в самых неожиданных местах, а персонажи охотно выдадут квесты с отличными наградами. Для тех, кто хочет добиться наибольшего разнообразия, создано разведение: нужно лишь выбрать пару и получить потомство с нужными уникальными характеристиками. А украшение деревни позволит получить множество лайков от других игроков. Общайся с ними на площади, оставляй комментарии, соревнуйся и заводи друзей. Неторопливый и увлекательный геймплей поможет расслабиться, а пополнение коллекции подарит море радости. Используй коды купонов и промокоды Dragon Village Collection («Драгон Вилладж») за январь 2024 года для выгодных сделок и стань настоящим драконьим хранителем.

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