Промокоды и акции «Пицца Мафия»
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Отзывы покупателей
Всегда заказываем в Пицца Мафия. Очень вкусная пицца. Быстрая доставка, вежливый персонал. Заказывайте, не пожалеете
- Елена
- 21.07.2023
Набор Пицца римские каникулы вкусная жду 5ю в подарок за отзыв думаю она будет еще вкусней! Оператор приветлив, вежлив, доставка быстрая, курьер культурен, способ оплаты разнообразные. Пицца с солями и сыром, ветчина с шампиньонами и сыром, курица полукопченая с кетчупом, охотничьи колбаски с овощами острая. В общем и целом все понравилось, на любителя можно с различными соусами!
- Феликс шурыгин
- 12.09.2021
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