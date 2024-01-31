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Промокоды и акции «Пицца Мафия»

Активные купоны и промокоды Pizza Mafia январь 2024

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Отзывы покупателей

Всегда заказываем в Пицца Мафия. Очень вкусная пицца. Быстрая доставка, вежливый персонал. Заказывайте, не пожалеете

  • Елена
  • 21.07.2023

Набор Пицца римские каникулы вкусная жду 5ю в подарок за отзыв думаю она будет еще вкусней! Оператор приветлив, вежлив, доставка быстрая, курьер культурен, способ оплаты разнообразные. Пицца с солями и сыром, ветчина с шампиньонами и сыром, курица полукопченая с кетчупом, охотничьи колбаски с овощами острая. В общем и целом все понравилось, на любителя можно с различными соусами!

  • Феликс шурыгин
  • 12.09.2021
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