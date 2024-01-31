«Пицца Шляпа» предлагает множество вариантов популярного блюда! Ты сможешь выбрать мясную, колбасную, сырную и грибную начинку или отдать предпочтение свежим овощам. В меню есть различные снеки и закуски, супы, салаты, напитки и суши, а также готовые комбо-наборы для больших компаний и сеты из нескольких видов роллов. В описаниях товаров ты найдешь информацию об их ингредиентах и весе. Оформить доставку до двери можно на фирменном сайте или в приложении для мобильного телефона. При заказе на определенную сумму курьер привезет еду бесплатно! Принимается оплата банковскими карточками и наличными. Воспользуйся действующими акциями и получи крупную скидку или бонус! Мы разместили на наших страницах актуальные купоны и промокоды «Пицца Шляпа» за январь 2024 года. Выбирай в списке подходящие предложения, активируй их при расчетах и сэкономь деньги без лишних усилий!

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