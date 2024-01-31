Официальный магазин домашней техники Simfer готов предложить большой ассортимент: печи, холодильники, вытяжки, духовые шкафы, встраиваемые комплекты. Компания гордится своей продукцией и поставляет ее по всему миру. На сайте выставлены сертификаты качества, во многих городах находятся сервисные центры. Есть небольшой раздел со вкусными рецептами. Постоянно проходят выгодные акции и распродажи для клиентов. Для уточнения вопросов всегда можно позвонить по бесплатной горячей линии. Оплата возможна разными способами, а также доступны рассрочка и кредит. Гарантия составляет 1-2 года, в зависимости от вида товара. Доставка мелкогабаритных предметов от определенной суммы бесплатно. Покупай качественную технику для кухни, забирай наши купоны на скидку и промокоды Simfer за январь 2024 года, чтобы снизить стоимость отличной покупки, которая прослужит долго.

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