Компания «Автор Суши» предлагает клиентам топовые блюда итальянской, японской и американской кухни. На сайте ты найдешь аппетитные роллы в классическом и запеченном виде, сытную пиццу с любимыми ингредиентами, а также супы, горячее и гарниры. В ассортименте есть фирменные бургеры, десерты, ягодные морсы и многое другое. Всегда в наличии сеты, рассчитанные на несколько персон. Заявки на доставку принимаются в интернет-магазине, в приложении, по телефону и в кафе. Курьер привезет твою покупку к назначенному сроку! Рассчитаться с продавцом можно наличными деньгами или банковской картой по терминалу. Бонусная система и другие выгодные предложения помогут оформлять заказы на особенных условиях! Обрати внимание на промокоды «Автор Суши» за январь 2024 года, перечисленные в нашем каталоге. Воспользуйся акциями из этого списка при расчетах и получи серьезную скидку или подарок!

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