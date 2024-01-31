Планируешь отдых в современном туристическом комплексе? Воспользуйся промокодами гостиницы «Бета»! Отель находится в шаговой доступности от станции столичного метро «Измайлово». Всех клиентов ждут уютные стандартные и люксовые номера, а также апартаменты премиального уровня и варианты для молодоженов. Гости могут заказать комплексные завтраки, обеды и ужины по фиксированной цене. Компания принимает заявки на групповое размещение и предлагает в аренду просторные залы для проведения конференций. На территории есть ателье, салон красоты, помещения для банкетов и парковка для личного автотранспорта. Хочешь оформить бронь на привлекательных условиях? Обрати внимание на актуальные промокоды и купоны «Измайлово Бета» за январь 2024 года! Изучи действующие акции и выбери оптимальное предложение, чтобы активировать крупную скидку или получить приятный подарок!

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