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Отзывы покупателей

Сам магазин хороший, сервис транспортной компании нет. В самом магазине большой выбор товаров, хорошее качество товаров, есть гарантия, хорошие консультанты, но доставка оставляет желать лучшего явно. Заказала себе мультиварку RMC-M150, думала, привезут на следующий день, как обычно, но не тут-то было! Я ждала ее пять дней, при этом постоянно названивала операторам, которые все время пудрили мне мозги! В конце концов, мультиварку я получила, но впечатление испорчено.

  • Наталья
  • 28.11.2015
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