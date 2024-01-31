Купоны на скидку «Водовоз»
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Отзывы покупателей
Неплохой магазин, для меня очень удобной была возможность покупки в кредит. Менеджеры в магазине вежливые, приятные, хорошо помогли нам сориентироваться в продукции. Доставка была произведена в срок, нареканий нет. По качеству воды не могу сказать - особой разницы не заметила.
- ЮшкоТатьяна
- 24.12.2015
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