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Купоны на скидку «Водовоз»

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Отзывы покупателей

Неплохой магазин, для меня очень удобной была возможность покупки в кредит. Менеджеры в магазине вежливые, приятные, хорошо помогли нам сориентироваться в продукции. Доставка была произведена в срок, нареканий нет. По качеству воды не могу сказать - особой разницы не заметила.

  • ЮшкоТатьяна
  • 24.12.2015
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