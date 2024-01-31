Подробнее о Booking.com

«Букинг.ком» – система бронирования отелей и других видов жилья, популярная по всему миру. Работая на туристическом рынке более 20 лет, компания заслужила репутацию честного и надежного агрегатора с огромной базой данных. Для большего удобства и мобильности разработано фирменное приложение для смартфонов и планшетов. Ежедневно с его помощью и на сайте booking.com бронируется 1 500 000 ночей проживания. Зарезервировать выбранный номер можно на 40 языках, оплата принимается в различных мировых валютах.

Преимущества бронирования на «Букинг.ком»

Ежедневно тысячи пользователей выбирают данный сервис для поиска гостиницы на время отпуска или командировки. Чем же так хорош Booking?

Большой выбор. В базе собраны роскошные номера сетевых отелей, демократичные хостелы и шикарные особняки. Здесь можно найти идеальный вариант для шумной компании, уединенного медового месяца или бизнес-поездки. Привлекательная стоимость. Поисковик предложит выгодные варианты со скидками, а также акции дня, секретные промокоды и бонусы для постоянных клиентов. Никаких комиссий и наценок: вы заплатите ту цену, которая указана на странице описания отеля. После первого заказа система выдает пригласительные купоны для друзей. Быстрота и удобство. Совершить бронирование можно через мобильное приложение. Подтверждение высылается на почту, при заселении его достаточно показать на экране телефона. Забота и поддержка. Клиентская служба готова ответить на вопросы и решить проблемы круглосуточно на более чем 40 языках. В случае спорных ситуаций Booking, как правило, встает на сторону покупателя и компенсирует ему понесенные расходы. Достоверная информация. На странице каждого варианта, будь то отель с мировым именем или крошечное ранчо, вы найдете реальные фотографии интерьера и окружения, детальное описание и правдивые отзывы людей, уже побывавших в этом месте. Система формирования рейтинга поможет узнать о плюсах и минусах выбранного жилья.

Кроме того, почти каждая гостиница на booking.com предоставляет номера с бесплатной отменой брони. Вы всегда можете скорректировать планы или повысить класс проживания. А наши промокоды сделают вашу поездку еще выгоднее.

Как бронировать на «Букинге»?

Рекомендуем зарегистрироваться на сайте перед началом поиска отелей. В этом случае вы получите доступ к специальным скидкам и самым низким ценам. Заполните поисковую форму: укажите место, название гостиницы, даты поездки и количество проживающих. Нажмите «Проверить цены» – появится список вариантов, отсортированных по рекомендации Booking. Обращайте внимание на предложения со скидками, местоположение и дополнительные бонусы. Кликните «Посмотреть» на понравившемся предложении – откроется страница отеля с доступными номерами. Подберите нужные и укажите их количество, щелкните «Я бронирую». Для гарантии бронирования может потребоваться номер банковской карты и контактные данные. Деньги при этом не списываются! Не забудьте ввести промокод, чтобы снизить стоимость покупки. Для этого нажмите «У вас есть промокод?» и внесите его в появившееся окно. Цена изменится автоматически. Подтвердите процедуру кнопкой «Завершить». На вашу электронную почту придет письмо с кодом заказа и адресом отеля.

Виды бонусов и купонов «Букинг.ком»

Существует несколько способов сэкономить на жилье в командировке или отпуске:

собственные акции и скидки от отелей специально для Booking.com (обозначаются ценой красного цвета поверх перечеркнутой старой суммы);

регистрация в системе Booking (становясь постоянным клиентом, участник получает статус Genius и особо выгодные предложения);

подписка на новостную рассылку (свежие предложения, дисконтные купоны и промокоды будут приходить на электронную почту);

промокоды и купоны Promokodus (эти секретные комбинации необходимо вводить при заказе для снижения цены).

Типы промокодов

Команда Promokodus подготовила для вас актуальные дисконтные программы, благодаря которым вы можете позволить себе заказать приглянувшиеся апартаменты, не опасаясь за сохранность бюджета поездки. На странице нашего сервиса по поиску промокодов вы найдете:

акцию на возврат части суммы бронирования на вашу карту;

анонс скидки для участников программы лояльности Genius;

выгоду для первого заказа;

сезонные промокоды Booking.com, список которых постоянно обновляется;

акционные предложения отелей.

Ищете отель мечты? С промокодами «Букинг» за январь 2024 года вы сможете забронировать жилье, не переплачивая агентствам. Скорее пакуйте чемоданы и не забудьте ваш купон на скидку!