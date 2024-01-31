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Коды купонов на скидку Booking

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Отзывы покупателей

Много лет уже пользуюсь сервисом Booking, отели бронирую только через него, и еще ни разу он меня не подводил: описание отелей правдивое. Для меня как человека, который постоянно находится в разъездах и поискать жилья, этот сайт – настоящее спасение. Недавно попробовала воспользоваться промокодом, и реально вернули 10%, так что я теперь еще и на рабочих поездках экономить буду. Пусть небольшие деньги, но всё же.

  • Оксана
  • 30.03.2019

Приходится много перемещаться, сам бронирую себе места в гостиницах. Наткнулся на этот сервис и здорово облегчил себе жизнь. Как-то даже в критической ситуации это меня выручило. Большой каталог, онлайн-обновление, всё очень быстро работает. Время экономлю очень сильно. За скидки и акции особая благодарность, это приятный бонус для семейного бюджета.

  • Серж
  • 29.11.2018

Палочка-выручалочка для путешественников. Я оказалась в сложном положении в Китае, и недорогое жилье получилось снять именно с помощью Букинга, другие сервисы там не очень актуальны.

  • Катя
  • 30.09.2018

Одно из самых удобных приложений на моей памяти. Легко бронировать номера, особенно с VIP-статусом Genius. После бронирования сразу приходит подтверждение из отеля, что очень удобно.

  • Арина
  • 23.09.2018

Хороший сервис. Пользуюсь сама, пользуются мои родители и почти всегда всё отлично. Несколько раз были не очень приятные ситуации - например, при заблаговременном бронировании на праздничные дни столкнулась с тем, что изменилась цена и меня вынуждали самостоятельно отменить бронирование. Вопрос решался непосредственно через команду сайта, которая 1000 раз извинилась и, в итоге, выбила мне скидку в место размещения, которой можно воспользоваться в любой момент. :) Так что в отношении самого сервиса вряд ли можно сказать плохо, неудобства устраивают обычные нечистоплотные люди.

  • Анастасия
  • 18.01.2018

Отличный сервис, приходилось им пользоваться при поездках в другие города и страны) На сайте всегда большое разнообразие вариантов жилья. При желании снять номер в хорошей гостинице можно очень и очень выгодно) Сколько ни бронировала: отзывы, описания и фотографии всегда соответствовали действительности)

  • Яна
  • 30.03.2017

Часто путешествую. Всегда пользуюсь этим сайтом для брони отелей. Бывает, что можно забронировать и без предоплаты. Если какие-то изменения случились с твоей бронью, зараннее предупреждают. За пару дней до прибытия - напоминают о бронировании. Часто попадаю на скидки! Удобный поиск на карте нужного отеля.

  • Миша
  • 13.12.2016

Спасибо этому сервису за то, что никогда не подводил! Выручал в самый последний момент, еще и по супер-цене. Бронировала и в России и за границей - все, что прописано в условиях на букинге, соответствует действительности. А если внимательно читать отзывы, то можно выжать максимум приятностей по минимальной цене:)) Случалось, правда, и пара неприятных ситуаций - все разрешалось безболезненно после первого же письма в службу поддержки. Сервис всем рекомендую, возможно, есть и другие удобные сервисы, но букингу я доверяю уже больше 5 лет!

  • Наталья
  • 09.11.2016

Хороший и удобный сервис. Самый удобный, пожалуй, и там собрано максимум отелей и спец предложений. Цены тоже сильно не накручивают. Надежный сайт, лучше чем его "последователи". Кстати, тому, кто уже несколько раз воспользовался бронированием через сайт и успешно съездил) видно намного больше крутых предложений! так пользуйтесь и будет вам счастье)

  • Света
  • 03.10.2016

Я часто путешествую, если хочу остановиться в отеле, то бронирую его всегда через booking. На сайте часто бывают интересные предложения, есть очень много отзывов, которые помогают определиться с выбором. Можно забронировать номер без предоплаты - это выходит чуть дороже, чем с предоплатой, но зато при необходимости можно отменить бронь и не потерять деньги. Когда приближается дата поездки, с сайта приходит напоминание о брони. При заселении проблем ни разу не возникало, в отеле всегда была информация о моей брони. А относительно недавно там появилась еще такая крутая штука, как бесплатные путеводители! Их тоже получаешь при бронировании. Очень удобно! В последний раз пользовалась - отмечены основные достопримечательности и всякие нужны места типа кафе.

  • Елена
  • 11.04.2016

Очень часто езжу в командировки по работе и постоянно бронирую отели через booking. На сайте всегда можно найти вариант, который будет подходить вам по цене, качеству и расположению. Ищу и бронирую отели именно на booking, так как всегда можно найти предложение со сниженной ценой (на сайте отеля этот же номер будет без скидки). Сколько не ездил, фотографии всегда соответствовали действительности, так что ни разу не был разочарован выбранным отелем.

  • andrey
  • 01.04.2016
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Информация о магазине Booking.com

Подробнее о Booking.com

«Букинг.ком» – система бронирования отелей и других видов жилья, популярная по всему миру. Работая на туристическом рынке более 20 лет, компания заслужила репутацию честного и надежного агрегатора с огромной базой данных. Для большего удобства и мобильности разработано фирменное приложение для смартфонов и планшетов. Ежедневно с его помощью и на сайте booking.com бронируется 1 500 000 ночей проживания. Зарезервировать выбранный номер можно на 40 языках, оплата принимается в различных мировых валютах.

Преимущества бронирования на «Букинг.ком»

Ежедневно тысячи пользователей выбирают данный сервис для поиска гостиницы на время отпуска или командировки. Чем же так хорош Booking?

  1. Большой выбор. В базе собраны роскошные номера сетевых отелей, демократичные хостелы и шикарные особняки. Здесь можно найти идеальный вариант для шумной компании, уединенного медового месяца или бизнес-поездки.
  2. Привлекательная стоимость. Поисковик предложит выгодные варианты со скидками, а также акции дня, секретные промокоды и бонусы для постоянных клиентов. Никаких комиссий и наценок: вы заплатите ту цену, которая указана на странице описания отеля. После первого заказа система выдает пригласительные купоны для друзей.
  3. Быстрота и удобство. Совершить бронирование можно через мобильное приложение. Подтверждение высылается на почту, при заселении его достаточно показать на экране телефона.
  4. Забота и поддержка. Клиентская служба готова ответить на вопросы и решить проблемы круглосуточно на более чем 40 языках. В случае спорных ситуаций Booking, как правило, встает на сторону покупателя и компенсирует ему понесенные расходы.
  5. Достоверная информация. На странице каждого варианта, будь то отель с мировым именем или крошечное ранчо, вы найдете реальные фотографии интерьера и окружения, детальное описание и правдивые отзывы людей, уже побывавших в этом месте. Система формирования рейтинга поможет узнать о плюсах и минусах выбранного жилья.

Кроме того, почти каждая гостиница на booking.com предоставляет номера с бесплатной отменой брони. Вы всегда можете скорректировать планы или повысить класс проживания. А наши промокоды сделают вашу поездку еще выгоднее.

Как бронировать на «Букинге»?

Рекомендуем зарегистрироваться на сайте перед началом поиска отелей. В этом случае вы получите доступ к специальным скидкам и самым низким ценам. Заполните поисковую форму: укажите место, название гостиницы, даты поездки и количество проживающих. Нажмите «Проверить цены» – появится список вариантов, отсортированных по рекомендации Booking. Обращайте внимание на предложения со скидками, местоположение и дополнительные бонусы. Кликните «Посмотреть» на понравившемся предложении – откроется страница отеля с доступными номерами. Подберите нужные и укажите их количество, щелкните «Я бронирую». Для гарантии бронирования может потребоваться номер банковской карты и контактные данные. Деньги при этом не списываются! Не забудьте ввести промокод, чтобы снизить стоимость покупки. Для этого нажмите «У вас есть промокод?» и внесите его в появившееся окно. Цена изменится автоматически. Подтвердите процедуру кнопкой «Завершить». На вашу электронную почту придет письмо с кодом заказа и адресом отеля.

Виды бонусов и купонов «Букинг.ком»

Существует несколько способов сэкономить на жилье в командировке или отпуске:

  • собственные акции и скидки от отелей специально для Booking.com (обозначаются ценой красного цвета поверх перечеркнутой старой суммы);
  • регистрация в системе Booking (становясь постоянным клиентом, участник получает статус Genius и особо выгодные предложения);
  • подписка на новостную рассылку (свежие предложения, дисконтные купоны и промокоды будут приходить на электронную почту);
  • промокоды и купоны Promokodus (эти секретные комбинации необходимо вводить при заказе для снижения цены).

Типы промокодов

Команда Promokodus подготовила для вас актуальные дисконтные программы, благодаря которым вы можете позволить себе заказать приглянувшиеся апартаменты, не опасаясь за сохранность бюджета поездки. На странице нашего сервиса по поиску промокодов вы найдете:

  • акцию на возврат части суммы бронирования на вашу карту;
  • анонс скидки для участников программы лояльности Genius;
  • выгоду для первого заказа;
  • сезонные промокоды Booking.com, список которых постоянно обновляется;
  • акционные предложения отелей.

Ищете отель мечты? С промокодами «Букинг» за январь 2024 года вы сможете забронировать жилье, не переплачивая агентствам. Скорее пакуйте чемоданы и не забудьте ваш купон на скидку!

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