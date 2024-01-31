LasFlore – интернет-магазин, осуществляющий оперативную доставку цветочных композиций и эксклюзивных подарков. На сайте представлен большой выбор цветов, букетов и корзин, а также мягких игрушек, сладостей и открыток. Проявите оригинальность и закажите изысканный шоколад или коробочку печенья макарун. В компании работают квалифицированные операторы и флористы, готовые учесть все ваши пожелания. Исполнение заказа осуществляется в кратчайшие сроки: от момента оформления покупки до ее вручения проходит минимальное время. Пунктуальные курьеры доставят поздравительную посылку точно в срок по указанному вами адресу. Для постоянных клиентов в магазине действует накопительная дисконтная система. С купонами на скидку LasFlore («ЛасФлор») за январь 2024 года вы получите приятный бонус на следующую покупку. С помощью промокодов вы сможете радовать любимых и близких намного чаще. Дарите прекрасное настроение!

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