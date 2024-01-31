«Золотая Вобла» – это сеть «народных» баров, в которых предлагается большой выбор сортов вкуснейшего пива. Помимо пенного напитка, заведение радует огромным ассортиментом сытных закусок. Пицца, паста, лапша, супы, шашлык, вареные раки и суши не оставят равнодушными даже гурманов. Действуют здесь также детское и банкетное меню. У клиентов есть возможность заказать напитки и еду с доставкой на дом. Предусмотрена дисконтная программа для постоянных посетителей, время от времени проводятся тематические и праздничные акции. Используя размещенные на этой странице купоны на скидку «Золотая Вобла» за январь 2024 года, истинные ценители вкусного пива и аппетитных лакомств смогут экономить при заказе понравившихся позиций. Обращайте внимание на срок действия спецпредложений. Желаем вам незабываемого отдыха и отличного настроения!

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