Удобное мобильное приложение «Яндекс Go: Такси» создано для быстрого поиска свободного автомобиля. Воспользовавшись программой, можно всего за 5 минут отыскать подходящее транспортное средство эконом-, комфорт- или бизнес-класса. Вызвать такси таким способом можно в разных городах России: Санкт-Петербурге, Москве, Калининграде, Уфе и др. Основное преимущество приложения Yandex Go: Taxi – это возможность заказать такси с возможностью рассчитаться как наличными, так и банковской картой. При необходимости можно воспользоваться дополнительными услугами сервисов: «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Драйв» в одном приложении. Количество сервисов зависит от вашего региона. Для того чтобы сделать поездку еще доступнее, используйте коды купонов и промокоды «Яндекс Go: Такси» за апрель - май 2024 года. Введите комбинацию, состоящую из букв и цифр, в специальное поле для промокода в приложении «Яндекс Такси», и скидка будет рассчитана автоматически.

Подробнее Скрыть