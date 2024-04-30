Промокоды «Яндекс Go: Такси»
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Отзывы покупателей
Яндекс такси вполне хорошее приложение, пользуюсь наряду с Убером. Чаще всего у Яндекса дешевле, а водители параллельно пользуются и тем и тем сервисом. Так что разницы между ними особенной нет, кроме цены)
- Кирилл
- 18.12.2017
Ездил пару раз, машин много и цены самые дешевые, если сравнивать с Gett\Uber и т.п. НО приехать может плохо говорящий по-русски человек на каком-нибудь убитом логане, который еще и водит черти как, натыкался уже пару раз, но бывает и нормальные люди. В общем если цель максимально дешево доехать или поблизости нет машин Uber\Gett, то Я.Такси выручит...
- Максим
- 16.12.2015
Этот код только для первой поездки! Типа если ещё нираз не ездил ...
- Weed Weedson
- 17.10.2015
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