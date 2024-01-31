В официальном российском интернет-магазине Haier можно приобрести высококачественную бытовую технику популярного китайского бренда. В каталоге тебя ждут полезные товары для дома: холодильники, стиральные машины, пылесосы, телевизоры, ноутбуки, смартфоны, гироскутеры, кондиционеры и бойлеры. Поддержка программы чтения с экрана включена. При желании ты можешь купить продукцию с расширенной гарантией и воспользоваться дополнительными услугами компании. Фирма регулярно балует клиентов невероятными акциями и грандиозными обновлениями ассортимента. Постоянные заказчики принимают участие в выгодной бонусной программе. Желаешь сэкономить на актуальных позициях? Добавь интересующие тебя товары в «Корзину» и активируй промокоды Haier за январь 2024 года. Получи потрясающую скидку или приятный подарок уже сегодня!

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