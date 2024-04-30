«Супра» – сеть грузинских ресторанов. Тебя ждет широкий ассортимент национальных блюд: сочные чебуреки, хачапури, а также шашлыки, кебабы и различные гарниры. Ты сможешь собрать индивидуальный набор хинкали с помощью онлайн-конструктора! В меню есть традиционные холодные и горячие закуски, салаты из свежих овощей, супы, сладости и многое другое. Компания принимает заявки на изготовление праздничных тортов. Заказ можно оформить как на официальном сайте, так и в приложении для мобильного телефона. В продаже есть подарочные сертификаты и сувенирная продукция. Доступны разные способы получения: самовывоз и курьерская доставка на адрес. Интересуешься специальными предложениями? Мы подготовили для тебя список действующих акций с описанием условий активации. Применяй подходящие промокоды «Супра» (Supra) за апрель 2024 года и получай многочисленные скидки и бонусы!

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