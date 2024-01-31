«Коалиция» – онлайн-школа для подготовки к экзаменам и углубленного изучения предметов. Быстро и просто подготовь ребенка к олимпиадам и ЕГЭ. Есть варианты курсов для младшей и средней школы. Помимо английского, обучение которому проходит с носителем, можно подтянуть французский, испанский, немецкий и даже китайский языки. Помоги ребенку изучить необходимые в будущем предметы и овладеть нужными навыками. Возьми дополнительно обучение soft skills, веб-дизайну, анализу данных или другому полезному направлению. Компания регулярно делится акциями, не забывай пользоваться и учись выгоднее. Помимо курсов проводятся интенсивы, практикумы, выездные и летние городские школы. Выбирай занятия очно или онлайн, а с выбором помогут специалисты по телефону или в чате на сайте. Активируй промокоды «Коалиция» за январь 2024 года при оформлении покупки и получай не только огромный полезный багаж знаний и пропуск в жизнь своим детям, но и приятную скидку.

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