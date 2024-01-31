«Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» – спрашивают детей уже с раннего возраста. А ведь любая профессия по-своему интересна! В образовательном парке «Кидзания» дети и подростки могут примерить на себя роль врача, строителя, ведущего на радио, секретного агента, пилота, фотографа... В «Кидзании» малыш почувствует радость от занятия любимым делом и станет тем, кем он мечтает! Родителям не придется переживать за безопасность ребенка: посетителям выдаются «умные» браслеты, гарантирующие, что ваше чадо не потеряется. В освоении профессии маленькому работнику будут рады помочь специалисты центра. Благодаря купонам Kidzania ты сможешь участвовать в акциях парка. Активируй в указанный срок действующие промокоды и купоны на скидку «Кидзания» за январь 2024 года и проведи со своими детьми насыщенный событиями день!

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