Хочешь подарить ребенку праздник? Добро пожаловать в «Сбер Kids City» – развлекательный центр, где дети могут попробовать себя в разных ролях! На выбор предлагается более 50 профессий, от ученого до футболиста. Комплекс рассчитан на посетителей в возрасте от 5 до 15 лет, а для самых маленьких гостей предусмотрены увлекательные развивающие занятия. Компания поможет организовать школьное мероприятие или детский день рождения. Ты сможешь выбрать подходящий вариант проведения торжества: химическое шоу, кулинарный мастер-класс или фуршет. Сотрудники оперативно отвечают на любые вопросы по телефону, электронной почте и в онлайн-чате. Промокоды и купоны на скидку «Сбер Кидс Сити» (Kids City) за январь - февраль 2024 года обеспечат тебе экономию при оплате заказа. Пользуйся действующими акциями и получи максимальную выгоду! Следи за изменениями в нашем каталоге и выбирай лучшие предложения!

Подробнее Скрыть